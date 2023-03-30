الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد

الدكتور محمد الكيلاني
الدكتور محمد الكيلاني

كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن آليات الدولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

 وقال خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف أن توقيت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من إبريل المقبل كان مهمًا وله جدوى وأهداف كبيرة.

وأشار إلى أن أبرز فوائد هذا القرار هي أن يصل الدعم لمستحقيه في توقيت مناسب نتيجة لـ الظروف العالمية الصعبة، مؤكدا أن الأصل أن تصدر القرارات في شهر 7 في السنة المالية ولكن صدورها الآن لتُطبق في شهر 4 ستكون جدواها كبيرة.

مواد متعلقة

زكى القاضى: معارض «أهلًا رمضان» تحقق استقرارًا وعدالة فى أسعار السلع

سندريلا الشاشة.. محيي إسماعيل: «كنت بحب سعاد حسني من طرف واحد»

محي إسماعيل: «جسدت عقد البشر في 20 فيلمًا.. وكان ممكن أسبق عادل إمام»

بـ10 آلاف جنيه.. «واحد من الناس» يجبر خاطر سيدة تبحث عن عمل

«الأقنعة خداعة».. شيماء سيف: مبعرفش أقرب الناس ليا.. والضحك بييجي من الوجع

شيماء سيف: ندمت على نشر كل تفاصيل حياتي على السوشيال ميديا

شيماء سيف: اختلفت مع انتصار وهايدى كرم وربنا جاب لى حقى

«زعلي لنفسي».. شيماء سيف: بعيط في البيت وأخرج للناس بطاقة الضحك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى القليوبية

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. ابن ياسر جلال يخرج مع حبيبته ويشرب الخمر

حبس شخصين لحيازتهما مخدر الهيروين فى المرج

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار