خبير: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد

كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن آليات الدولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف أن توقيت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من إبريل المقبل كان مهمًا وله جدوى وأهداف كبيرة.

وأشار إلى أن أبرز فوائد هذا القرار هي أن يصل الدعم لمستحقيه في توقيت مناسب نتيجة لـ الظروف العالمية الصعبة، مؤكدا أن الأصل أن تصدر القرارات في شهر 7 في السنة المالية ولكن صدورها الآن لتُطبق في شهر 4 ستكون جدواها كبيرة.