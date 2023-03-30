الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حنان مطاوع: «كنت خجولة وشقية فى وسط أهلى.. وبابا قال لى هتطلعى ممثلة»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

استضاف برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، والمُذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء، الفنانة حنان مطاوع، لتكشف عن عدد من أسرار حياتها الشخصية.

وقالت الفنانة حنان مطاوع إنها نشأت في منزل فني بحت، حيث نشأت في بيت الراحل الرائع كرم مطاوع والفنانة القديرة سهير المرشدي.

وأضافت أنها تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، لتعبر عن موهبة فذة معجونة بالفن، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تخلق لنفسها شخصية مختلفة لتكمل مشوار البيت الجميل الذي بني بالفن والحب.

وأشارت إلى أنه من أجمل النعم اختيار الأب والأم، لأن الفضل لهم في كل نجاح فني لها، متابعة: "لما تنشأ في بيت بيحب الموسيقى بيأثر في التذوق، ولكن في الممارسة كان دورها في الحياة".

وتابعت: "كنت خجولة وشقية في وسط أهلي، وكنت أقعد أتأمل أي حد يدخل بيتنا بالحرف، وبابا قالي هتطلعي يا ممثلة يا مخرجة".

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