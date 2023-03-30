الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة سيدة غرقت بالبحر اليوسفى فى المنيا

جثة
جثة

انتشل أهالي قرية السلطان حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، جثة سيدة غرقت في البحر اليوسفي، بسبب اختلال توازنها، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بقيام أهالي قرية السلطان حسن التابعة للوحدة المحلية بأسمنت في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة بانتشال جثة بدرية عبد السلام 55 عاما، من البحر اليوسفي أمام القرية. 

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الغريقة سقطت في البحر اليوسفي بسبب اختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

انتشال جثة سيدة غرقت بالبحر اليوسفي أهالي قرية السشلطان حسن بأبوقرقاص إختلال توازنها وسقوطها اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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