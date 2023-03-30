انتشال جثة سيدة غرقت بالبحر اليوسفى فى المنيا

انتشل أهالي قرية السلطان حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، جثة سيدة غرقت في البحر اليوسفي، بسبب اختلال توازنها، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بقيام أهالي قرية السلطان حسن التابعة للوحدة المحلية بأسمنت في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة بانتشال جثة بدرية عبد السلام 55 عاما، من البحر اليوسفي أمام القرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الغريقة سقطت في البحر اليوسفي بسبب اختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.