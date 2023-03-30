ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى القليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية المتهم بقتل آخر إثر مشاجرة بقرية منطى شبرا الخيمة دائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بحدوث مشاجرة ووجود متوفي دائرة مركز شرطة قليوب.

وتبين من التحريات التى اجرتها مباحث مركز شرطة قليوب، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه "إبراهيم. ع" وبين المتهم "عمر .ا" صاحب مكتب سمسرة عقارات مقيم قرية منطى دائرة المركز قام علي اثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش استقرت أحدهما في المجنى عليه، سقط على إثرها جثة هامدة بسبب خلاف على بيع وشراء عقارات.