باحث فى الشئون الدولية: الفقر كلمة السر وراء انتشار الإرهاب فى إفريقيا

قال الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشئون الدولية، إن إفريقيا تحولت إلى بؤرة خطيرة من البؤر التي يتوطن فيها الإرهاب نتيجة عدة عوامل.

وأضاف السعيد خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج مطروح للنقاش، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن بعض هذه العوامل يرتبط بطبيعة القارة الإفريقية، وبعض العوامل الأخرى يرتبط بتنامي ظاهرة الإرهاب والعلاقات المتشابهة التي باتت تتمتع بها هذه التنظيمات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بالقارة الإفريقية، فإن الفقر هو العامل الحاسم أو كلمة السر التي يمكن أن تفسر الكثير من عوامل انتشار الإرهاب، لافتًا إلى أن هذا الفقر أدى إلى وجود حاضنة للتنظيمات الإرهابية وظروف ميسرة لتجنيد الشباب المحبط من عدم وجود فرص حياتية مناسبة، وعدم وجود تعليم مناسب، فضلًا عن ضعف الهيمنة والسيطرة الأمنية في العديد من المناطق، وضعف الحدود وضعف الجيوش الوطنية، ضعف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى انخفاض الكثافة السكانية في دول شاسعة المساحة.

وأشار إلى أن وجود طبيعة عرقية وقبلية يهيئ وتيسر لانتشار هذه التنظيمات في أوساط هذه القبائل وفي أوساط الأعراق المختلفة، فضلًا عن الوجود الأجنبي الذي يعزز ويذكي ويشعل حماس هذه التنظيمات.