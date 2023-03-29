مدير مدرسة بالمنوفية: «حياة كريمة» تنهض بقرية شما لتحسين التعليم

لم تكتف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وتوفير الخدمات والمرافق وتشييد المنازل وترميمها فقط، بل عملت على التوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة وإدخال الأجهزة التعليمية الحديثة لخدمة الطلاب، ما يسهم في تطوير فلسفة الحياة نفسها في العديد من القرى المصرية، خاصة القرى النائية وشمل ذلك التطوير بناء مئات الفصول وطلاء المدارس بألوان مبهجة وتوفير الملاعب المدرسية، إضافة إلى صيانة وتأهيل دورات المياه، حفاظًا على صحة الطلاب، إلى جانب إنشاء المدارس الجديدة.

المبادرة تنهض بـ«شما بالمنوفية» لتحسين التعليم

«رشاد محراث»، مدير مدرسة «سامح طاحون» الابتدائية، بقرية شما التابعة لمحافظة المنوفية، يروي تفاصيل التطورات التي شهدتها المدرسة على يد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قائلًا إن المبادرة تنفذ حاليًا أكبر عملية تطوير لجميع مدارس القرية، ما سيساعد على تقديم الخدمة التعليمية اللائقة للطلاب، للارتقاء بالمستوى التعليمي داخل القرية.

وذكر «رشاد» لـ«الدستور» أن مدرسة «سامح طاحون» تصل مساحتها إلى ٥ آلاف متر وتضم عددًا قليلًا من الفصول رغم هذه المساحة الكبيرة، موضحًا أنه جرى بناء هذه المدرسة في ستينيات القرن الماضي، وتحتاج حاليًا إلى بناء 30 فصلًا دراسيًا وتوفير مكان في الفناء ليشرب منه الطلاب، كما أن المدرسة تضم 4 فصول في دور واحد، يحتاج إلى إعادة البناء، مؤكدًا أن العاملين في المبادرة قاموا بتطوير أبنية المدرسة وأدخلوا المقاعد والأجهزة التعليمية الحديثة.

أضاف أن أهالي القرية يوجهون الشكر للرئيس السيسى الذي يحرص على أن يعيش كل مواطن مصري حياة كريمة، لافتًا إلى أن المبادرة تتم حاليًا بناء مدرسة «الشهداء» للتعليم الأساسي وتنشئ العديد من المدارس الجديدة بالقرى المجاورة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا الكثير من المساعدات لسكان القرية وارتقوا بهم إلى أعلى مستويات الرقي والتقدم.