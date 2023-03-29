رئيس جامعة المنوفية يكشف الوضع الصحى لمصابى «حادث شبين الكوم»

أوضح رئيس جامعة المنوفية الدكتور أحمد فرج القاصد، بأن طوارئ مستشفيات الجامعة استقبلت 15 مصابا إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق شبين الكوم طملاي السادات الجديد أمام قرية دكما.

وأشار رئيس الجامعة في بيـان بشـأن حـادث تصـادم ميكـروبـاص فـي طريـق شبين الكوم السادات، بأنه فور وصول الحالات تم عمل الإسعافات الأولية وتقسيم الحالات حسب درجة الخطورة، وتم دخول ثلاث حالات مباشرة إلي عمليات الطوارئ (منهم حالة عمليات الجراحة العامة استئصال الطحال ناتج عن نزيف بالبطن، حالة عمليات جراحة العظام كسر مفتوح في عظام الطرف السفلي، وحالة عمليات جراحة القلب و الصدر نزيف داخل الرئة).

هذا بالإضافة إلي 5 حالات تم حجزها للعلاج والمتابعة بالرعاية المركزة تحت إشراف أطباء الرعاية المركزة وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر، كما تم دخول حالتين للعلاج بالأقسام الداخلي جراحة عامة وجراحة عظام، بالإضافة إلي خروج 5 حالات تحسن بعد تلقي الإسعافات الأولية والاطمئنان عليهم.

وكشف مصدر بجامعة المنوفية عن أسماء المصابين وهم، آية محمد مندور، ومحمداحمد صديق، ومصطفي فريد، ووليد عبدالعزيز، وشريف الغندور، وزياد عبدالفتاح، وأسماء رياض، وشيرين عبدالعزيز، وكريم صبري الشحات، وكريم طاهر، ومحمد رمضان .

وتابع المصدر، أن أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالجزيرة الوسطى لطريق شبين الكوم السادات وهم، هاني جمال، ومحمد الجوهري، وزينهم محمد، موضحا أن المصابين بينهم اثنان في حالة خطيرة، وجميع المصابين يتلقون العلاج في مستشفي شبين الكوم الجامعي.

إستقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعي 15 شخصًا مصابًا في حادث تصادم بإصابات متفرقة وجروح في ذلك، عقب اصطدام سيارة ميكروباص علي طريق شبين الكوم طملاى الجديد بعد نزلة قرية دكما التابعة مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة ميكروباص بالحائط الخرساني للجزيرة الوسطى على طريق شبين الكوم طملاى بعد نزلة دكما.