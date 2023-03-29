عاطف الشيتانى يوضح أهمية مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

أوضح الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" في منتهى الخطورة في أبعادها، ولها قيمة اجتماعية وصحية واقتصادية لا تظهر للناس، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه المبادرة.

وأضاف "الشيتاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم" تقديم الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك نحو 800 ألف زيجة سنوية، وإجراء الفحوصات للمقبلين على الزواج واكتشاف أمراض من الممكن أن تحدث بعد الزواج، وهي أمراض وراثية ومعدية تسبب عبئًا على النظام الصحي في المستقبل، والوقاية خير من العلاج.

وذكر أن الفحص قبل الزواج هو تعزيز للوقاية لتخفيف العبء عن المستشفيات والمعاهد المتخصصة فيما بعد، موضحًا أن إدراج بعض التحاليل الإجبارية للمقبلين على الزواج من قبل وزارة الصحة إجراء مهم وخطير، يعزز العلاقة بين الناس والمراكز الصحية، مناشدًا أن يتم إصدار إحصائيات عن نتائج فحص المقبلين على الزواج؛ للكشف عن الأمراض الوراثية المنتشرة ونسبة الأمراض المعدية المنتشرة.