الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«سره الباتع» الحلقة 8.. خالد يوسف يحذر من سرقة المتحف المصري خلال 25 يناير

المتحف المصري
المتحف المصري

حذرت الحلقة الثامنة من مسلسل سره باتع، والتي شهدت ظهور المخرج خالد يوسف، من سرقة المتحف المصري، مناديًا بالتحرك السريع من أجل انقاذ الآثار المصرية، وذلك خلال حالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة 25 يناير، حيث تم اقتحام المتحف في  28 يناير 2011 من قبل مجهولين وسرقة خلال تلك الواقعة 54 قطعة أثرية وعلى إثر ذلك قامت قوات الجيش  بتطويق المتحف لحمايته وتأمينه ضد عمليات النهب والسرقة، فقد بدأت الحلقة بتوجيه عمرو عبد الجليل عالم الآثار المعروف بتوجيه عصابته لسرقة المتحف.

مسلسل سره الباتع

عقب هدوء الأحداث والأوضاع السياسية، استطاعت الجهات الأمنية ضبط واسترداد جزء من تلك الآثار، كما استعرضت الحلقة مشاهد حقيقية من ثورة 25 يناير وأحداث يوم جمعة الغضب وفي مشهد لقيادي من جماعة الإخوان الإرهابية وكيف انهم ركبوا على الثورة وكان موقفهم قائما على العدد الذي سينزل للثورة، وكان لديهم خطتان إحداهما احداث خراب وحرائق واقتحام اقسام الشرطة وحرقها.

فى الوقت نفسه، التقى كليمونت عالم الآثار المرافق للحملة الفرنسية السلطان حامد في محبسه ليكون محاميا مدافعا عنه لتكون المحاكمة شرعية قبل الدفاع عنه، ويدور بينهما حوار حول العدالة والمحاكمة.

في مسلسل "سره الباتع" هل أخطأ خالد يوسف باختياره أحمد فهمي في دور "حامد"؟

 (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك في المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصري، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومي فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

سره الباتع الحلقة 8: ريم مصطفى تشارك في جمعة الغضب خلال 25 يناير

تدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

المسلسل يعرض على قناة الحياة  في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on  في الحادية عشر ونصف.

المخرج خالد يوسف سرقة المتحف المصري جماعة الإخوان الإرهابية قوات الجيش المصري انقاذ الآثار المصرية المتحف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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