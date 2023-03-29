الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فى يومه السنوى.. أروقة الجامع الأزهر كاملة العدد فى صلاتى العشاء والتراويح

الازهر
الازهر

امتلأت أروقة الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، بالمصلين من ربوع محافظات الجمهورية ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله في سابع أيام شهر رمضان المبارك، بعد إقامة احتفالية الأزهر اليوم بمناسبة مرور 1083 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأمَّ المصلين الشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ محمود محمد عزازي، والشيخ كمال محمد علي، والدكتور عماد الدين عبدالنبي، وأقيمت صلاة العشاء من سورة الأنعام برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي الأنعام والأعراف برواية ورش عن نافع المدني، ورواية أبي جعفر المدني. 

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

ويباشر الجامع الأزهر، خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميًا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

الجامع الأزهر المصلين العشاء التراويح احتفالية الأزهر 1083 عام ا على تأسيس الجامع الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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