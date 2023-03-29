الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفاتيكان: إصابة البابا فرنسيس بعدوى فى الجهاز التنفّسى

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، عن أن البابا فرنسيس، مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى لبضعة أيام.

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان اليوم عن الفاتيكان، إن الفحوصات كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفّسي "ليست إصابة بكورونا"، وستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى.

دخل البابا فرنسيس "86 عامًا" الأربعاء إلى مستشفى في روما للخضوع لفحوص طبية مقرّرة مسبقًا، بحسب ما أعلن الفاتيكان.
وقال مدير الجهاز الإعلامي في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ "الحبر الأعظم في مستشفى جيميلي منذ بعد عصر الأربعاء من أجل فحوص طبية مقرّرة مسبقًا".

أعراض الجهاز التنفسي البابا فرانسيس الفاتيكان عدوي مصاب

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