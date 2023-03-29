وفاة الأب المتهم باغتصاب طفلته للبحث عن الآثار

«بعد تنفيذ أوامر الجن»..

لفظ الأب المتهم بالاشتراك مع دجال الجيزة فى هتك عرض ابنته وإفقادها عذريتها بدعوى تنفيذ أوامر الجن للبحث عن الآثار، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بعد تدهور حالته النفسية جراء ما ارتكبه بحق ابنته.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة مفاده تلقيه بلاغًا من سيدة تدعى ز.ع.ا ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب نجلتها ف.أ.م، 16 عامًا، بدعوى تحضير الجن.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، حيث تبين أن الأهالي أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحينما حضر الدجال طلب من والد الطفلة إحضارها لاستحضار الجن عليها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة جنسية معها فى سبيل استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه.