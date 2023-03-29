العثور على جثة شاب طافية بترعة الإبراهيمية فى أسيوط

عثر أهالي قرية منقباد بمركز أسيوط، على جثة لشاب طافية في مياه ترعة الإبراهيمية.

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغاًَ من الأهالي بقرية منقباد التابعة إلى مركز أسيوط في محافظة أسيوط بالعثور على جثة شاب طافية على سطح المياه بالترعة الإبراهيمية بالقرية دون معرفة هويته.

انتقلت فرق الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، ورجال المباحث وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من الترعة الإبراهيمية.

وتبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لشاب يدعى "محمد. ن. أ" ، مقيم بمنطقة حي السادات بمدينة أسيوط بالمحافظة، وسبق وتبلغ بتغيبه منذ عدة أيام من قبل أسرته وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.