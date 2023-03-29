الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك الدخيلة تضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير كمية من المياة الغازية

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك الصادر برئاسة الدكتور ياسر يسري مدير عام الصادر وإحدى الجهات الرقابية من ضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير كمية من المياه الغازية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٠٢ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

حيث تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة ياسر العتوي مدير مجمع الصادر وشعبان عبد الفتاح مدير الاداره وسامح عبدالصمد مدير التعريفة وعصام لبيب وهشام محروس مديرى الحركة وأحمد عبدالوهاب مأمور التعريفة لإنهاء إجراءات تصدير مشمول البيان الجمركي رقم  8530 لسنة 2023 والصنف عبارة عن 20624 طرد مياة غازية (كوكاكولا) مصدرة الي دولة روسيا.

وبفحص المستندات والأوراق المقدمة تم الاشتباه فى التنازل المنسوب لشركة كوكاكولا، بالتحقق من  صحته إدارة الملكية الفكرية أفادت بأن التنازل غير صحيح .

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى ٣ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

الإدارة العام الاستيراد والتصدير التحفظ التهرب الجمركي الإدارة المركزية الجهات الرقابيه التنازل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أصولها عراقية.. أمريكا ترشح «هيرو مصطفى جارج» سفيرة فوق العادة لدى مصر

تحقيقات موسعة في تعدي شاب على ملكة جمال النيل بالوراق

وفاة الأب المتهم باغتصاب طفلته للبحث عن الآثار

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

جمارك الدخيلة تضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير كمية من المياة الغازية

ضبط 55 جهاز ريسيفر محملين ببرامج لفك شفرة القنوات الفضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار