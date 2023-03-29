جمارك الدخيلة تضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير كمية من المياة الغازية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك الصادر برئاسة الدكتور ياسر يسري مدير عام الصادر وإحدى الجهات الرقابية من ضبط محاولة تزوير تنازل لتصدير كمية من المياه الغازية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٠٢ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.



حيث تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة ياسر العتوي مدير مجمع الصادر وشعبان عبد الفتاح مدير الاداره وسامح عبدالصمد مدير التعريفة وعصام لبيب وهشام محروس مديرى الحركة وأحمد عبدالوهاب مأمور التعريفة لإنهاء إجراءات تصدير مشمول البيان الجمركي رقم 8530 لسنة 2023 والصنف عبارة عن 20624 طرد مياة غازية (كوكاكولا) مصدرة الي دولة روسيا.

وبفحص المستندات والأوراق المقدمة تم الاشتباه فى التنازل المنسوب لشركة كوكاكولا، بالتحقق من صحته إدارة الملكية الفكرية أفادت بأن التنازل غير صحيح .

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى ٣ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .