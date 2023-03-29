عضو الاتحاد العربى للأسمدة: مجمع مصانع الأسمدة يحقق الاكتفاء الذاتى

قال المهندس محمد الخشن، عضو الاتحاد العربى للأسمدة، إن مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية، فى العين السخنة يقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى أن صناعة الأسمدة حافظت على دورها المهم فى دعم الاقتصاد القومى، حيث سجلت المركز الثانى ضمن الصادرات لعام ٢٠٢٢ بقيمة تقترب من ٣.٣٩ مليار دولار.

وأضاف لـ«الدستور» أن مجمع الأسمدة ساهم بشكل كبير فى رفع الصادرات المصرية من الأسمدة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج ٨٪ من الإنتاج العالمى من الأسمدة، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا فى صادرات الأسمدة، مشيرًا إلى أن مجمع الأسمدة سيوفر ٣ آلاف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الكيماوية.

وأشار «الخشن» إلى أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ ٧.٨ مليون طن تقريبًا من الأسمدة النيتروجينية، و٧ ملايين طن من صخر الفوسفات، و٤ ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، لافتًا إلى أن الأسمدة المصرية ظهرت بديلًا للأسمدة الروسية فى أسواق الاتحاد الأوروبى مؤخرًا.

وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فى وقت سابق عن زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال العام ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار.

ووفق بيان للمجلس تصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية؛ لتمثل ٢٤٪ من إجمالى الصادرات غير البترولية محققة معدل نمو غير مسبوق بنسبة ٢٣٪، عما تحقق خلال العام السابق عليه الذى بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

ووفق التقرير الشهرى للمجلس فقد شهد أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية التابعة له تحسنًا ملحوظًا خلال ٢٠٢٢، حيث حقق معظم بنود صادرات الصناعات الكيماوية زيادات واضحة، لعل أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢٪؛ لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

فيما زادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١٪؛ لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة ١٠٥٪ ليبلغ إجمالى قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار، مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

كما ارتفعت صادرات الأحبار والدهانات بنسبة ٢٣٪؛ لتصل إلى ما قيمته ٢٩١.٥٩ مليون دولار، مقارنة بنحو ٢٣٧.٤٧ مليون دولار فى ٢٠٢١.

وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥٪، حيث بلغت ٢٦٧ مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار، وشهدت منتجات الزجاج زيادة بلغت نسبتها ١٣٪، حيث بلغت نحو ٢٣١.٧ مليون دولار مقارنة بنحو ٢٠٥.٥ مليون دولار فى الفترة السابقة.

وكشف المجلس عن نمو صادرات القطاع لأهم ١٠ أسواق تصديرية خلال ٢٠٢٢ بنسبة نمو بلغت ٣٢٪، حيث ارتفعت من ٣.٦٠٥ مليار دولار خلال ٢٠٢١ إلى نحو ٤.٧٤٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٢.

وأشار إلى أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى السوق التركية بنسبة ١٪ خلال ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١، إلا أنها ما زالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بما قيمته ١.٠١٣ مليار دولار خلال ٢٠٢٢، مقارنة بنحو ١.٠٢٧ مليار دولار خلال ٢٠٢١. وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى إيطاليا التى جاءت فى المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية بنسبة نمو ٥٨٪، حيث بلغت نحو ٧٢٦.٥ مليون دولار خلال ٢٠٢٢، مقارنة بما قيمته ٤٦٠.٩ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

وجاءت الهند فى المرتبة الثالثة محققة معدل نمو بلغت نسبته ١٦٪، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٥٢٨.٥٤ مليون دولار، مقارنة بنحو ٤٥٤.٤٩ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وجاءت فرنسا فى المرتبة الرابعة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٤٤٪، حيث بلغت قيمة الصادرات ٤٨٨ مليون دولار، مقارنة بنحو ٣٣٩ مليون دولار خلال ٢٠٢١. واحتلت بريطانيا المركز الخامس بمعدل نمو بلغت نسبته ١٤٩٪، حيث زادت الصادرات من ١٨٩.٨٨ مليون دولار خلال ٢٠٢١ إلى ٤٧٣.٠٦٩ مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

وجاءت إسبانيا فى المرتبة السادسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٥٠٪، حيث ارتفعت الصادرات من ٢٧٤.٣ مليون دولار إلى ٤١٠.٥٨ مليون دولار خلال ٢٠٢٢، وجاء السودان فى المرتبة السابعة محققًا معدل نمو بلغت نسبته ٧٤٪، حيث ارتفعت الصادرات من ١٧٠.٥٦ مليون دولار إلى ٢٩٦.٨ مليون دولار خلال ٢٠٢٢.

واحتلت بلجيكا المرتبة الثامنة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٣٣٪، حيث ارتفعت الصادرات من ٢١٨.٩ مليون دولار إلى ٢٩١ مليون دولار خلال ٢٠٢٢، واحتلت البرازيل المرتبة التاسعة وتراجعت الصادرات إليها بنسبة ١٥٪، حيث انخفضت من ٣١٣.٦ مليون دولار إلى ٢٦٦.٦٣ مليون دولار. وجاء المغرب فى المرتبة العاشرة محققًا معدل نمو بلغت نسبته ٦٢٪، حيث ارتفعت الصادرات من ١٥٥ مليون دولار ٢٠٢١ إلى ٢٥١.٣٢ مليون دولار خلال ٢٠٢٢.