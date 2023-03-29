«الكتيبة 101» الحلقة 7.. ماذا وعد «الدلح» وفاء عامر بعد خطف الإرهابيين لابنها؟

واصل رجال القوات المسلحة جهودهم للحرب ضد الإرهاب خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7 الذي حققت نسب مشاهدات عالية ويذاع على قناة ON E.

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101

شهدت الحلقة السابعة من الكتيبة 101 قيام العناصر الإرهابية بخطف الطفل محمد ابن السيدة السيناوية وفاء عامر التي تتعاون القوات المسلحة وتدخل على الفور الشيخ موسى الدلح الذي طلب من رجاله البحث عن نجلها قائلاً: “قسمًا بالله العظيم ابنك ليرجعلك”.

قصة مسلسل الكتيبة 101

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويبرز تضحيات وفدائيات الكتيبة 101 التي قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها الضباط والأفراد والمجندين الذين شنوا حملات موسعة ومداهمات أمنية غير مسبوقة ضد الجماعات التكفيرية لتطهير سيناء من جرذان الإرهاب .

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض الكتيبة 101 على شاشة أون إي في تمام التاسعة مساء ، ويحظي بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا الملسل لما يقدمة من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

وتعرضت الكتيبة لهمات نفذتها الجماعات الإرهابية بصواريخ الهاون والأسلحة الذخيرة، إلا أن هذه الهجمات كانت تزيد رجال القوات المسلحة عزيمة وإصرار لاستكمال الحرب على الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

المسلسل يضم كوكبة كبيرة من النجوم الذين يجسدون هذه الملحمة البطولة وعلى رأس هذه القائمة الطويلة من النجوم، عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي.

كما ضمت قائمة النجوم في مسلسل الكتيبة 101 كلا من أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.