الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض مقتل مسن بسلاح نارى فى مدينة نصر

جثة
جثة

نجح رجال مباحث القاهرة في حل لغز العثور علي جثة رجل مسن مصاب بطلق ناري فى الرأس بمدينة نصر منذ أسبوع، وتبين أنه قام بالانتحار.

وكشفت التحريات أن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة، بسبب عدد من المشاكل وأقدم علي قتل نفسه بطلق ناري من سلاحه.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص بجوار سور نادي رياضي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، كما تبين عدم وجود أي أوراق تدل على هويته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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