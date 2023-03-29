الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كادرات الليث حجو فى «رسالة الإمام» تحقق إبهارًا بصريًا

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شارك عدد كبير من المتابعين لمسلسل «رسالة الإمام» بطولة النجم خالد النبوى عددًا من الصور من المسلسل التى نشرتها الشركة المنتجة للمسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وأشادوا بجودتها. 

الصور عبارة عن كادرات مميزة للمخرج الليث حجو من المسلسل رصدت الكثير من المناظر الطبيعية للسماء والطيور والصحراء والكثير من الأماكن الأثرية وظهرت بشكل مريح للعين بشكل كبير، بالإضافة إلى أن التكوين البصرى فيها مميز ومدروس ويسبب صفاءً نفسيًا هائلًا. 

يأتى ذلك فى ظل تحقيق المسلسل فى حلقاته الثلاث الأولى نجاحًا كبيرًا وانتشارًا هائلًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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