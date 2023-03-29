الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منى رجب تشكر الرئيس السيسى على تكريمها فى يوم المرأة المصرية

منى رجب
منى رجب

وجهت الكاتبة منى رجب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمها في احتفالية يوم المرأة المصرية.

وقالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تشرفت اليوم بأنني تسلمت تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية يوم المرأة المصرية والذي شرفها بحضوره هو والسيدة قرينته الفاضلة انتصار السيسي يوم ٢٠ مارس ٢٠٣٣".

وأضافت منى رجب: "تعذر حضوري الاحتفال في وقتها لإصابتى بظرف صحي طارئ.. وأنا اليوم الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ أتقدم بخالص شكري واعتزازي على هذا التكريم والتقدير الكبير الذي أفتخر به والذي يعد دافعًا لي على مواصلة جهدي لبناء وخدمة وطني الحبيب.. وأتمنى للرئيس الوطني البطل عبدالفتاح السيسي مواصلة مسيرته العظيمة من أجل تقدم واستقرار وأمان جمهوريتنا الجديدة.. والحمد لله على تكريمي الذي أعتز به وأفتخر بأنني تسلمته اليوم وفي شهر رمضان المبارك".

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