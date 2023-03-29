الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101» الحلقة 7 والإعادة

مسلسل «الكتيبة 101»
مسلسل «الكتيبة 101»

امتداد لمسلسل الاختيار  بمواسمه الثلاث، تقدم الشركة المتحدة للانتاج الإعلامي مسلسل الكتيبة 101، لينافس بقوة خلال الموسم الرمضاني الحالي، وبعيدًا عن المنافسة يعتبر الكتيبة 101 واحد من أهم المسلسلات التي تعرض هذا العام من حيث الرسالة والمضمون، كونه يسلط الضوء على عمليات واحدة من أهم كتائب الجيش المصري التي تحمي حدودنا وسيناء من وحش الإرهاب الذي حاول إلتهامها.

مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023

مسلسل الكتيبة يوثق بطولات الجيش المصري في القضاء على الإرهاب والعمليات التي قامت بها أحد أهم الكتائب الموجودة في سيناء التي استبسلت للحفاظ على مصر من المتربصين لها من الجماعات الإرهابية المتطرقة والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة التي تحرص كل عام على إنتاج عمل أو أكثر يركز على توعية المشاهدين من كل الفئات العمرية بما بذله الجيش والشرطة للحفاظ على هذا الوطن، وفي إطار حرص المتحدة على نقل رسالة المسلسل إلى كل الشرائح العمرية فقد أتاحت عرضه عبر العديد من القنوات علاوة على نقله من خلال منصة WATCH IT.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101» الحلقة 7 والإعادة 

يعرض مسلسل «الكتيبة 101» الحلقة   السابعة عبر قناة ONالساعة 8:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحا.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. «ابنك زيه زي أي طفل»

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة السادسة بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين

موعد عرض الكتيبة 101 الحلقة 7 وأبرز أحداث الحلقات السابقة

كما يعرض أيضا عبر شاشة قناة «ON Drama» الساعة 7 مساء.

 

ويعرض ايضًا عبر قناة حكايات ART الساعة 9 والنصف مساء، ثم إعادة يعاد 3 والنصف فجرًا، وايضا 3 والنصف عصرًا.

 أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 

وأظهرت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 التي تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة لأحداثها الهامة مشاهد حيّة لتفجير القوات المسلحة مزرعة "أبوأنس"، أحد العناصر الإرهابية حيث دمرتها القوات الجوية بالطائرات بعد تحديد مكانها عبر الجي بي إس الموجود بالسيارة التي استولى عليها عناصر التنظيم الإرهابي.

 فريق عمل مسلسل الكتيبة 101

 ومسلسل  "الكتيبة 101" يضم نخبة كبيرة الممثلين ومن بينهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

 

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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. «ابنك زيه زي أي طفل»

رئيس التحرير

وائل لطفي

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