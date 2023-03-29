الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

باحث دولى: التنظيمات الإرهابية فى مقدمة المستفيدين من أزمات كورونا والحرب الأوكرانية

التنظيمات الإرهابية
التنظيمات الإرهابية

قال أسامة السعيد، الباحث في الشئون الدولية، إن المجتمع الدولي فشل في وضع إجراءات صارمة وشفافة لمواجهة الإرهاب ووضع تعريف موحد لهذه الظاهرة.

التنظيمات الإرهابية استفادت من أزمة كورونا 

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنظيمات الإرهابية استفادت من أزمة كورونا والاضطرابات الاقتصادية التي لحقتها.

وتابع: استفادت أيضًا التنظيمات الإرهابية من الحرب الروسية الأوكرانية، مع تنامي تجارة السلاح بالتزامن مع الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، لتحصل التنظيمات الإرهابية على حصة كبيرة من تلك الصفقات.

وأكد "السعيد" أن مكافحة الإرهاب على رأس أجندة الاجتماعات الدولية، مُشيرًا إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول لمكافحة الظاهرة والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات لم تتحقق على أرض الواقع بالقدر المنشود، لأنها تحتاج لإمكانيات مالية كبيرة لا تتوافر مع الدول الإفريقية.

الشئون الدولية التنظيمات الإرهابية استفادة كورونا مواجهة الإرهاب

مواد متعلقة

وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي في مواجهة التنظيمات الإرهابية

الأمم المتحدة: غياب فرص العمل أسباب انتشار التنظيمات الإرهابية في إفريقيا

تقى النجار تكشف آلية اعتماد الغرب فى علاقته مع التنظيمات الإرهابية

السعودية: إدراج 13 فردًا و3 كيانات على قوائم التنظيمات الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

محافظ أسوان: تنفيذ 95.6 % من مشروع كوبرى السيل العلوى

فيتوريا: لا شىء أفضل من تناول وجبة فى وسط القاهرة

فريق طبي بمستشفي سرس الليان يجري عملية دقيقة لطفل حديث الولادة

وكيل «تعليم الإسكندرية» يجتمع بمسئولي وحدة التواصل ودعم للمعلمين

أردوغان: بوتين غير راضٍ عن وصول الحبوب إلى أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادا لدوري المبتورين والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار