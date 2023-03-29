باحث دولى: التنظيمات الإرهابية فى مقدمة المستفيدين من أزمات كورونا والحرب الأوكرانية

قال أسامة السعيد، الباحث في الشئون الدولية، إن المجتمع الدولي فشل في وضع إجراءات صارمة وشفافة لمواجهة الإرهاب ووضع تعريف موحد لهذه الظاهرة.

التنظيمات الإرهابية استفادت من أزمة كورونا

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التنظيمات الإرهابية استفادت من أزمة كورونا والاضطرابات الاقتصادية التي لحقتها.

وتابع: استفادت أيضًا التنظيمات الإرهابية من الحرب الروسية الأوكرانية، مع تنامي تجارة السلاح بالتزامن مع الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، لتحصل التنظيمات الإرهابية على حصة كبيرة من تلك الصفقات.

وأكد "السعيد" أن مكافحة الإرهاب على رأس أجندة الاجتماعات الدولية، مُشيرًا إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول لمكافحة الظاهرة والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات لم تتحقق على أرض الواقع بالقدر المنشود، لأنها تحتاج لإمكانيات مالية كبيرة لا تتوافر مع الدول الإفريقية.