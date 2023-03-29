الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«عملة نادرة» الحلقة 7.. نيللي كريم تبحث عن قاتل زوجها والكبير يكتشف علاقة حب ابنته

عملة نادرة
عملة نادرة

قررت نيللي كريم التي تقوم بدور نادرة في مسلسل “عملة نادرة” الحلقة السابعة، البحث عن قاتل زوجها، ولذلك طلبت من جومانة مراد التي تقوم بدور دميانة أن تذهب إلى مسعود الذي يقوم بدور أحمد عيد وتقوم بإلهائه.

نادرة تبحث عن قاتل زوجها

وقامت نادرة بالتوجه إلى السيارة التي قتل فيها زوجها وقامت بتصوير مكان طلقات النار ثم توجهت إلى منزلها واتصلت بطبيب شرعى واتفقت معه أن ترسل له الصور لكي تعرف المسافة التي تم ضرب النار منها ونوع السلاح.

على الجانب الآخر تعرض الكبير الذي يقوم بدوره جمال سليمان بصدمة كبيرة في نهاية الحلقة بعدما أرسل شخص مجهور صورة تجمع ابنته بعصام الذي يقوم بدوره هشام عاشور ابن ألد أعدائه.                                                                                                                                                                         

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مسلسل عملة نادرة 

أشاد  الجميع بمسلسل عملة نادرة وخاصة بدور نيللي كريم التي جسدت شخصية نادرة الفتاة الصعيدية القوية التي تمردت على تقاليد نجع عبد الجبار وفكرة عدم توريث الفتيات، حيث قررت ألا تتنازل عن أرض زوجها الذي توفى نتيجة جشع أخيه، والآن تواجه جبروت عبد الجبار الكبير الذي يقوم بدوره جمال سليمان.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مع شركة العدل مسلسل "لأعلى سعر" الذي قدمته عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل، والعام الماضي قدمت مسلسل فاتن أمل حربي والذي أثار جدلا واسعا بعد مناقشته لعدد من قضايا المرأة الخاصة بالزواج والطلاق، حيث قررت في إحدى الحلقات أن ترفع قضية على قانون الأسرة.

تعتمد نيللي كريم على كافة إمكانياتها الفنية عندما تتجه لتمثيل المرأة في أعمالها، وننتظر أحداث مشوقة في مسلسل عملة نادرة الذي يمكنك مشاهدته على قناة سي بي سي في تمام الساعة السابعة والنصف.                            

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