جرح نافذ.. تجديد حبس شخص تعدى على شاب فى المعصرة

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي على شاب بسلاح أبيض.

ونجحت أجهزة الأمن، في ضبط المتهم بالتعدى على شاب بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض مُحدثًا إصابته ووفاته، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم المعصرة من أحد المستشفيات باستقبالها جثمان أحد الأشخاص متوفيًا متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الصدر.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفى، اتهم أحد الأشخاص من سوهاج بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، بسبب خلافات مالية بينهمـا نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه بمحل اختبائه في العياط وضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.