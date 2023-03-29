الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بترويج المواد المخدرة فى الشروق 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد.

كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لإعداد تقرير عنها، حيث ضبط المتهم بحوزته كمية من الحشيش المخدر الآيس، بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكانت البداية عندما ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مادة الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – ميزان حساس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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