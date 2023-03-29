الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 8 من «سره الباتع».. الجيش والثوار يحبطون محاولة سرقة المتحف المصري

سرة الباتع
سرة الباتع

يتابع عدد كبير من المواطنين مسلسل سره الباتع، الذي يدور في عصريين مختلفين، إذ يجسد الصراع بين المواطنين والاحتلال الفرنسي، وجهود المواطنين في ثورة 25 يناير 2011.

وشارك في هذه الملحمة التاريخية مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم حسين فهمي، واحمد فهمي، واحمد صلاح السعدني، والشاعر هشام الجخ.

ويعد مسلسل سره الباتع، تحول درامي لرواية الكاتب الكبير يوسف ادريس، والتي اختارها المخرج الكبير خالد يوسف، لتكون أول تجاربه في الدراما الرمضانية، والتي ينافس بها بقوة في السباق الرمضاني 

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وتعتبر  قصة واقعية لمقاومة أهالي قرية شطانوف، في مواجهة الاحتلال الفرنسي، في مسلسل سره الباتع، وتدور أحداثه بين الماضي واحداث ثورة ٢٥ يناير، وكان قد رصد هذه  القصة  الاديب يوسف ادريس، في أحد رواياته.

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وبمجرد أن وصلت العصابة إلى المتحف المصري، وقف الفنان احمد توفيق الذي يجسد شخصية رئيس العصابة، وطلب منهم سرقة التماثيل الصغيرة، لسهولة حملهم.

في ذات اللحظة يشعر شباب الثورة، بوجود حركة غريبة في المتحف، فيطوقه لحين حضور قوات الجيش التي استقبله الجميع بالترحاب، لتنجح القوات في القبض على  أعضاء العصابة. 

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع


ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 
 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا .

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