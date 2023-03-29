الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر لا تنسى أبنائها» يتصدر «تويتر» بعد توزيع 1000 وجبة على المصريين بالكويت

توزيع 1000 وجبة على
توزيع 1000 وجبة على المصريين بالكويت

تصدر هاشتاج “مصر لا تنسى أبنائها”، التريند رقم واحد في مصر على تطبيق “تويتر” بعد توزيع “تحيا مصر” 1000 وجبة على العاملين المصريين بدولة الكويت. 
وشارك الآلاف من المصريين في الثناء على خطوة “تحيا مصر” للعاملين في الكويت، متمنين أن تعمم التجربة لتشمل كل العاملين في الخارج في إشارة إلى أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها في الخارج.

وأثنى المئات من العاملين في دولة الكويت عبر المشاركة في الهاشتاج بأن مصر رفعت رؤوسهم في الخارج بهذه الخطوة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة في حلوان

مجلس جامعة بنها يكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومى

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى ووزير الدفاع بذكرى العاشر من رمضان

برلمانية: دراما «المتحدة» أعادت للفن دوره في دعم الهوية الوطنية

مدبولى يوجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار