«مصر لا تنسى أبنائها» يتصدر «تويتر» بعد توزيع 1000 وجبة على المصريين بالكويت

تصدر هاشتاج “مصر لا تنسى أبنائها”، التريند رقم واحد في مصر على تطبيق “تويتر” بعد توزيع “تحيا مصر” 1000 وجبة على العاملين المصريين بدولة الكويت.

وشارك الآلاف من المصريين في الثناء على خطوة “تحيا مصر” للعاملين في الكويت، متمنين أن تعمم التجربة لتشمل كل العاملين في الخارج في إشارة إلى أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها في الخارج.

وأثنى المئات من العاملين في دولة الكويت عبر المشاركة في الهاشتاج بأن مصر رفعت رؤوسهم في الخارج بهذه الخطوة.