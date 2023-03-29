الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حلقة ضرب نار.. أحمد العوضي ضيف فاطمة مصطفى في «الراديو بيضحك» على 9090

ضرب نار
ضرب نار

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، على «الراديو 9090» النجم أحمد العوضي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

وتسلط فاطمة مصطفى، في الحلقة الضوء على جوانب جديدة ومهمة من حياة الفنان أحمد العوضي، وكواليس عمله الذي يجمعه من جديد بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز من خلال مسلسل «ضرب نار»، والذي يعرض حصريا في الموسم الرمضاني الحالي على شاشة ON بالتزامن مع منصة WATCH IT.

أحمد العوضى يكشف عن الهدف من «تقديم الكفن» فى الحلقة السادسة من «ضرب نار»

كما يكشف «العوضي»، في حلقته مع فاطمة مصطفى، الصعوبات والمخاطر التي تعرض لها خلال مسلسله «ضرب نار» بالإضافة إلى جملة «أحلى على الأحلى» التى يرددها دائما في المسلسل، إضافة إلى أعماله المقرر تقديمها الفترة المقبلة.

وتستعرض فاطمة مصطفى في الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.

«الراديو بيضحك في رمضان» تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك.
(من هنا).

 

أحمد العوضي الموسم الرمضاني ياسمين عبدالعزيز ضرب نار مسلسل ضرب نار فاطمة مصطفى الراديو بيضحك في رمضان الراديو 9090

رئيس التحرير

وائل لطفي

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