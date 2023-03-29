سندريلا الشاشة.. محيي إسماعيل: «كنت بحب سعاد حسني من طرف واحد»

كشف الفنان الكبير محيي إسماعيل، عن عدد من كواليس حياته الفنية والشخصية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،: "أن أنفقت وقتي في السفر وفي الظفر وفي القراءة وفي التأليف وفي حب الناس، والعطاء، والعطاء مطلوب، لو لم يتراحم الناس، لما كان بينهم جائع ولا مظلوم".

وأضاف: "الوحدة ثمن غالي أوي دفعت ثمنه بمفردي، متابعاً:" الوحدة ساعات تكون نوع من العطاء، مبضيعش وقتي مع الوحدة، لكن مع الوحدة بستثمر نفسي".

وأردف: "ربنا بيدي نعمة للإنسان وهي النسيان، ودي حاجة جميلة ربنا عطاها للإنسان".

«كنت بحب سعاد حسني من طرف واحد»

وعن حبه لسعاد حسني، تابع:" حبيت سعاد حسني من صغري، ودي سندريلا الشاشة، مقدرش أصارحها، وبعد فترة بقينا صحاب، وروحنا لمهرجانات مع بعض، وهي أسطورة السينما، لا يسبقها أحد، مع إحترامي لهند رستم وشادية".

وأشار إلى أنه كان فنانا صغيرا أثناء شهرة الأخيرة، إذ أنه أحبها من طرف واحد، متابعاً:"حبيتها وأنا صغير، ومين محبش سعاد حسني، ولكن الحب له حواجز، فهي سندريلا وأنا كنت لسه ممثل صغير".