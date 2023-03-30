محيى إسماعيل: «الراجل لما ميلقيش وقت للست أحسن ميتجوزش»

كشف الفنان الكبير محي إسماعيل، كواليس من حياته الفنية والشخصية خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "عمري ما بخبي أي حاجة، والأقنعة لا تلزمني في أي شيء".

وأضاف أنه القيصر بلا أي قناع، متابعًا: "ثقافتي لم تضرني ولكنها فادتني كثيراً، والثقافة تنوير، والواحد بيلمع دماغه، ثقافتي خلت الناس تقرب مني، أنا إنسان متواضع جداً، بس التكبر على أهل الكبر صدقة، وأنى معنديش ده".

وأشار إلى أنه كان رافضا لفكرة الزواج، مضيفًا: "ساعات ربنا بيدي الإنسان حاجة أكثر من اللازم، زي الموهبة، والزواج عايز وقت، والراجل إللى لما يلقيش وقت للست أحسن ميتجوزش".