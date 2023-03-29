الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البابا فرنسيس يدخل المستشفى لفحوص طبية مجدولة

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

دخل البابا فرنسيس (86 عاماً) الأربعاء إلى مستشفى في روما للخضوع لفحوص طبية مقرّرة مسبقاً، بحسب ما أعلن الفاتيكان.
وقال مدير الجهاز الإعلامي في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إنّ "الحبر الأعظم في (مستشفى) جيميلي منذ بعد عصر (الأربعاء) من أجل فحوص طبية مقرّرة مسبقاً".
ولم بروني يقدّم تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق الأربعاء، شارك البابا اليسوعي الأرجنتيني في مقابلته الأسبوعية العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس حيث بدا مبتسمًا، وألقى التحية على المؤمنين من السيارة البابوية.
والبابا فرنسيس الذي يستخدم كرسيًا متحركًا منذ مايو 2022 بسبب آلام مزمنة في ركبته، سبق وأن أدخل إلى مستشفى جيميلي لمدة عشرة أيام في يوليو 2021 للخضوع لجراحة في القولون.

روما البابا فرنسيس فرنسيس الفاتيكان مستشفى

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بعد الفاصل

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