الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لويس إنريكي يكشف موقفه من تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي

لويس إنريكي
لويس إنريكي

كشف لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، موقفه من خوض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وسبق أن ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن لويس إنريكي مرشح بقوة لخلافة بوتر في تشيلسي حال استمرار نتائجه السلبية.
وقال إنريكي في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "أحب الذهاب للعمل في إنجلترا ولكني لا أرى نفسي مدربًا في الدوري الإنجليزي في يوليو المقبل، لأنني أود الذهاب إلى فريق بإمكانه تحقيق إنجاز مهم، وهذا أمر صعب، لن أذهب لأي فريق في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "منذ الخروج من كأس العالم لم اقرأ صحف إسبانية، ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي، فقط اقرأ الصحافة الإنجليزية، لا يمكنك التظاهر كأي شخص أو التحكم فيما يقال عنك، الشيء الأهم هو أن تكون هادئًا وتستمتع بالأشياء التي تعجبك".
وهاجم إنريكي الإعلام الإسباني، قائلًا: "أعلم أن الحشرات والنسور كانت تستفيد من مجدها الثاني، أنا مرتاح لفترتي كمدرب، لقد ارتكبنا أخطاء ولكن يجب اتخاذ القرارات وهذا ما فعلته أنا وطاقم العمل".

كما ارتبط اسم إنريكي بتولي تدريب فريق توتنهام هوتسبير خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي، الذي أعلن النادي إقالته بشكل رسمي الأسبوع الماضي في أعقاب النتائج السلبية للفريق.

تيليجراف: مصير بوتر تحدده مباراتي ليدز ودورتموند

صحيفة “تيليجراف” البريطانية، إن المباراتين المقبلتين يحددان مستقبل بوتر مع الفريق بالرحيل من عدمه.

ويلعب تشيلسي على أرضه في اللقاءين المقبلين أمام ليدز يونايتد في مسابقة الدوري، وإياب دور الـ 16 بدوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند الألماني.

وقاد جراهام تشيلسي حتى الآن في 26 لقاء فاز في 9 وخسر 10 وتعادل في 7.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق فولهام، صاحب المركز التاسع.

انريكي لويس انريكي تشيلسى توتنهام منتخب اسبانيا

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وائل لطفي

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