الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الرهان دايمًا عليك».. الأهلى يوجه رسالة لجماهيره قبل مباراة الهلال

الأهلي
الأهلي

وجه النادي الأهلي رسالة إلى مشجعيه قبل مباراة الهلال السوداني المهمة، ضمن لقاءات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره الهلال السوداني، السبت المقبل، في التاسعة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للقطات من عصور مختلفة لجماهير النادي الأهلي في المدرجات، وعلقت: "الأهلي محتاجك.. بلاش حد يشتتك، فرصتنا في إيدينا، فرصتنا في إيدينا، الرهان دايمًا عليك".

وفي خلفية مقطع الفيديو ظهر صوت محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلًا: "عمر جمهور الأهلي ما اتخلى أبدًا عن الأهلي، الجمهور واحشه إنه يشوف النادي الأهلي في الملعب، والأهلي واحشه إنه يشوف جمهوره في المدرجات، كان هدفنا إن الجمهور يرجع تاني المدرجات ونرجع تاني نلعب في ستاد القاهرة، خطوة ونبني عليها خطوات تانية لغاية مايرجع تاني الاستاد يتملي بـ100 ألف، اللي هيبقى في المدرج يفكر بس في الأهلي، عايزين نهتف للأهلي بس، عايزين جمهور بروح الفانلة الحمرا، الأهلي محتاج جمهوره جمبه وفي ضهره، جمهور الأهلي روحه".

وسبق أن أعلن النادي الأهلي حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال السوداني بستاد القاهرة.

 

 

النادي الأهلي مباراة الأهلي والهلال السوداني محمود الخطيب دورى ابطال افريقيا الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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