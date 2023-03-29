برشلونة يتخذ إجراءات تقشفية جديدة لتوفير النفقات للصيف المقبل

تستعد إدارة نادي برشلونة الإسباني لفرض إجراءات تقشفية كجزء من خطة النادي لتقليص ميزانية الرواتب لإبرام صفقات جديدة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني نادي برشلونة من أزمة مالية متعلقة بميزانية الرواتب الخاصة بفريق كرة القدم والتي بدأت وقت مفاوضات تمديد عقد ليونيل ميسي، أسطورة النادي، وانتهت بتعذر توقيع عقد جديد مع اللاعب ورحيله في صفقة حرة، مرورًا بعدم قدرة النادي على إبرام صفقات جديدة، واعتماده على صفقات الانتقال الحر.

وقدرت شبكة ريليفو الإسبانية المبلغ الذي يحتاج برشلونة لتوفيره بين الدخل والتخفيضات قرابة الـ180 مليون يورو، فيما أشارت راديو كتالونيا إلى أن الرقم الذي يحتاجه برشلونة هو 230 مليون يورو، إذ يتطلع النادي لتوفير من 10 إلى 15 مليون يورو بإجراء تخفيضات على أقسام أخرى من النادي.

ومن المقرر أن يخفض النادي تكاليف فرق كرة السلة واليد والهوكي خلال الصيف المقبل، وستكون كرة السلة الأكثر تضررًا إذ لديهم ميزانية تقدر بـ36 مليون يورو، ومن الممكن أن يرحل نيكولا ميروتيك، أو المدرب ساروناس جاسيكيفيسيوس عن النادي ضمن الإجراءات التقشفية.

كما سيتوقف النادي عن دفع تكاليف رحلات المديرين والموظفين ما لم تكن للأحداث الكبرى أو المباريات النهائية، ويمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على بعض التكاليف مثل الوجبات.

ستكون تلك الإجراءات ضمن محاولة برشلونة لمعادلة دخلهم ونفقاتهم ومع ذلك، فإن النادي سيكون بحاجة إلى مبيعات كبيرة من فريق كرة القدم الأول.

«ماركا»: بايرن ميونخ يراقب أزمة جافى مع برشلونة استعدادًا لضمه

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يراقب موقف جافي مع برشلونة عن كثب، خاصة أنه إحدى أهم المواهب في الوقت الحالي بالعالم.

ويسعى نادي بايرن ميونخ لاستغلال أزمة عقد جافي مع برشلونة، وصعوبة تسجيله في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد جافي الحالي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعله في الفترة السامحة له بالتوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لبرشلونة.