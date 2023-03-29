احتفالات المناطق الأزهرية بذكرى تأسيس الجامع الأزهر تعم محافظات الجمهورية

نظمت الإدارات المركزية الأزهرية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، احتفاليات كبرى، بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر، ومرور ١٠٨٣ عام على إقامة أول صلاة جمعة في رحابه، والتي تصادف السابع من شهر رمضان المبارك.

وشهدت احتفاليات المناطق الأزهرية بذكرى تأسيس الجامع الأزهر مجموعة من الفعاليات والفقرات الثقافية والدينية، والتي تم افتتاحها بقراءة آيات الذكر الحكيم، تلاها إلقاء الكلمات والمحاضرات العلمية حول تاريخ الجامع الأزهر، وفقرات الابتهال والإنشاد الديني، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين والمعلمين الذين يسهمون في تطوير العملية التعليمية، بحضور المحافظين والقيادات الأزهرية وممثلين عن الكنائس المصرية والقيادات المحلية بالمحافظات.

ويعد الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر فرصة لإحياء الروح الأزهرية وتعزيز الانتماء للمؤسسة الأزهرية وتعميق الوعي بدورها الحضاري والتعليمي والديني، كما أنها فرصة للتأكيد على أهمية الوحدة والتعاون في خدمة المؤسسة الأزهرية ونشر القيم الإسلامية والتعليمية والثقافية التي تمثلها.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.