محافظ مطروح: دعم دور الأزهر التعليمى والمجتمعى بما يواكب جهود الدولة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن التاريخ الإسلامى خاصة في شهر رمضان الكريم شهد العديد من الأحداث التي غيرت مسار الحضارة الإسلامية والإنسانية، كافتتاح الجامع الأزهر بالقاهرة في 7 رمضان سنة 361 هـ، لتقام فيه أول صلاة ليصبح بعدها جامعًا للعبادة ومنارةً للعلم وقبلةً للعلماء من شتى بقاع العالم بتفرده كمنبر الوسطية والاعتدال للدين الإسلامى بعيدا عن التعصب والتشدد.

وأشار إلى امتداد الأثر الدينى والعلمى إلى أكثر من ألف عام انطلاقا من مسئوليته الدينية والعلمية والاجتماعية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ويبقى أثره عبر الزمن بدوره الوطنى العظيم للأزهر عبر التاريخ في التجمع لا التفرق و الصمود الوطنى بجمع كلمة الأمة أمام الحملات الاستعمارية والدعوات العنصرية والارهابية المتطرفة ليقف سداً منيعاً في مواجهة كل التحديات محافظاً على وحدة وكيان الامة ويستمر عطاؤه عبر التاريخ بفضل علمائه وأئمته وشيوخه .

وقدم محافظ مطروح تحية شكر وتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهوده لتعظيم مكانة ودور الأزهر بشيوخه وعلمائه، وترسيخ السلام ونشر صحيح الدين الوسطى، بما يؤكد الدور المحوري والمهم للأزهر الشريف على مختلف المستويات مؤكدا على دعم محافظة مطروح التام لدور الأزهر التعليمى والمجتمعى بالمحافظة بما يواكب جهود الدولة في بناء الإنسان علمياً وثقافياً مع توفير مزيد من الحياة الكريمة له.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التى نظمتها منطقة مطروح الأزهرية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان عام ٣٦١ هجرى، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية والعميد وائل واصل نائبا عن قائد المنطقة الغربية والأب متى زكريا راعى كنائس مطروح والعمد والمشايخ وعلماء ومشايخ الازهر الشريف بمطروح