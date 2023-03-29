الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي خاصة مع إعلان فتح الباب لمشروع سكن مصر ٤.
 

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي
 

خلال هذا التقرير نعرض لكم في هذا التقرير رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، لمعرفة ما وصل اليه المتقدمين في هذا المشروع.

 

يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. الموجود هنا cservices.shmff.gov.eg
 

بعد الدخول على الرابط السابق ذكره تظهر صفحة جديدة يكون عنوانها مركز خدمة المواطنين الطلبات.
 

يجب أولا أن تسجيل الدخول برقم التليفون وكلمة السر.

كتابة بيانات صاحب الطلب لتنفيذ الخدمات التي ستنفذها. 

ثم يتم تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

وتسجيل تاريخ تسديد مقدم جدية الحجز وموعد التقديم.

الضغط على كلمة استلام.

 

طرق أخرى للاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 

يسر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرق أخرى للاستعلام عن حالة الطلب من خلال 
 

أرقام الخط الساخن عبر 5777 أو 1188 

تليفون محمول أو عبر 090071117 من أى خط أرضي وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساءا ماعدا يومي الجمعة والسبت.

 

رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب 2023

معرفة حالة الطلب.. الاستعلام عن نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 

 

يمكن من خلال الموقع تنفيذ عدد من الخدمات المتعلقة بطلبات الإسكان منها 
 

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية
طلب تعديل من دور إلى دور (خاص بالحالات المرضية فقط)
طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية
طلب تصحيح البيانات
طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام
طلب إعادة الاستعلام الميداني
تقديم إفادة مخالصة سداد القرض
طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة
طلب تنازل عن إعلان سابق
طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني
طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض
طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية
طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص
تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات
طلب تغيير جهة التمويل

 

مشروع سكن لكل المصريين 4

 

يُرجى العلم أنه قد تم فتح باب الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 4 المتاحة في القاهرة بالقاهرة الجديدة،  والبحر الأحمر فى الغردقة وسفاجا،  العصلوجي في الشرقية، الزرقا وشطا في دمياط، ودمنهور في البحيرة، وبياض العرب في بنى سويف.
 

وبمساحة تبدأ من 75 إلى 127 متر مربع يكون مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية، ويتم سداد مبلغ جدية الحجز من اليوم حتى 13 أبريل من خلال بنك التعمير والإسكان.
 

ويمكن سداد ثمن الوحدة بنظام الكاش نقدا، أو بنظام التمويل العقاري بفائدة 7%، على مدة تصل إلى 20 سنة، ويكون مقدم الحجز 20% من ثمن الوحدة.


 

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تعرف على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 .. موعد التقديم والشروط

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كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 4.. من هنا

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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