المركز القومي للترجمة ينعي السيد إمام

نعى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المترجم الكبير السيد إمام، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم بعد رحلة متميزة حافلة بالعطاء في المجال الثقافي كان حريصًا فيها على تقديم إضافات نوعية قيمة للمكتبة العربية.

ولد السيد إمام ١٩ مارس ٢٠٢٣، و تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية.

ويعد السيد إمام من أهم المترجمين المصريين حيث قدم على مدار ما يقرب من ٥٠ عامًا عشرات الكتب والترجمات، وصدر له عن المركز القومي للترجمة الكتاب الشهير موسوعة ( ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية) من تأليف أورلريش مارزوف وريتشارد فان ليفن.

كما صدر له مؤخرًا كتاب "براءة جذرية: دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة "من تأليف إيهاب حسن. كما قام بمراجعة كتاب " ثورة لم تتم" من تأليف روبن بلاكبيرن وترجمة عزة خليل.

رحل شيخ المترجمين السيد إمام، عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 78 عامًا، وهو مترجم وناقد، نال العديد من الجوائز والتكريمات، كان آخرها من أبرز المكرمين في مبادرة الشارقة لتكريم الرموز والشخصيات الثقافية الإبداعية.