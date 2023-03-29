نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

وجه بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدم الإدلاء بأي تصريحات ضد الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن.

وأصدر نتنياهو تعليمات إلى وزراء حكومته بعدم التطرق إلى الخلاف بين تل أبيب وواشنطن، وعدم التحدث عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وجاء قرار نتنياهو في أعقاب التصريحات غير المعتادة التي أدلى بها بعض وزراء الحكومة ضد الحكومة الأمريكية، خاصةً ضد «بايدن».

وكان الرئيس الأمريكي قال، في وقت سابق، إنه لن يدعو نتيناهو إلى زيارة البيت الأبيض قريبًا، معربًا عن قلقه تجاه الإصلاحات القضائية التي يدعمها بنيامين وائتلافه الحكومي، كما دعا القادة الإسرائيليون بالابتعاد عن تنفيذ ذلك الإصلاح.

من جانبه، رد نتيناهو على تصريحات الرئيس الأمريكي، قائلا: "إسرائيل تتخذ قراراتها بإرادة مواطنيها وليس على أساس ضغوط من الخارج، بمن في ذلك من الأصدقاء".