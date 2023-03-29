الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تعيين الفريق عبدالمنعم التراس عضوًا بالشيوخ خلفًا للراحل مصطفى كامل

الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس

نشرت الجريدة الرسمية قرار تعيين الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس، عضوا بمجلس الشيوخ، بديلًا عن النائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد، والذي توفي خلال الأسابيع الماضية على إثر حادث داخل مقر البرلمان.

وعين الفريق عبدالمنعم إبراهيم التراس عضوا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل مصطفى كامل، وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أخطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفى كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

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