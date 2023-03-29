اللاتينية: الله لم يعدنا بممالك أرضية لكن وعدنا بالملكوت

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر، بحلول الأربعاء الخامس من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: عند النداء الأوّل، خرجَ إبراهيم ليُلبّي نداءَ الله، ولم يعيِّن نفسه حَكَمًا على الكلمة التي وُجِّهَتْ إليه. ولم يعِقْه تعلُّقه بعائلته أو بأقربائه، ولا حبّه لبلاده ولأصدقائه، أو أيّ رباط إنساني آخر. لكنّه ما إن سمعَ الكلمة وعلمَ بأنّها من الله، أنصتَ إليها بكلّ بساطة، وأكّدَ له إيمانُه صحّتَها. مُهمِلاً كلّ الباقي، انطلقَ في طريقِه، ببراءة الطبيعة التي لا تحاول أن تحتال أو أن تؤذي. وأسرعَ باتّجاه كلمة الله كما يركضُ الولد للقاء والده.

قالَ الرَّبُّ لإبراهيم: "انْطلقْ مِنْ أَرْضِكَ وَعَشِيرَتِكَ وَبَيْتِ أَبِيكَ إلى الأَرْضِ الَّتي أُريكَ".. لم يكشِفْ الربّ لإبراهيم الأرض التي دعاه إليها، كي ينتصرَ إيمانه وتشّع بساطته. بدا أنّه كان يقود إبراهيم إلى أرض كنعان، فيما تحدّثَ الوعد عن بلد آخر، حيث الحياة في السماء. وقد شهِدَ القدّيس بولس على ذلك: "فقدُ كانَ يَنْتَظِرُ المَدينَةَ ذات الأسس واللهُ مُهَندِسُها وبانيها". أفضل من ذلك، كي يُظهرَ لنا الربّ بوضوح أكبر أنّ الوعد لم يكنْ بشأن وطن أرضي، وبعد أن أخرج إبراهيم من بلده، أور الكلدانيّة، لم يقُدْه مباشرةً إلى أرض كنعان، بل طلبَ منه المكوث أوّلاً في حرّان. كما أنّه لم يكشف له على الفور عن اسم البلد الذي يقوده إليه؛ وبالتالي، لم يخرجْ إبراهيم من بلاد الكلدانيّين طمعًا بالمكافأة.

أيّها التلميذ، فكِّر في خروج إبراهيم، وليكنْ خروجُك مشابهًا لخروجِه. لا تتأخَّرْ في الاستجابة إلى صوت الرّب يسوع الحيّ الذي يناديك. في الماضي، لم يتحدَّثْ سوى إلى إبراهيم. لكنّه اليوم، ومن خلال الإنجيل المقدّس، يدعو جميع الذين يريدونَه، يدعوهم إلى الخروج وإلى اللحاق به، لأنّ دعوتَه موجَّهة للجميع... في الماضي، اختارَ إبراهيم وحدَه؛ لكنّه اليوم يطلبُ من الجميع أن يتشبَّهوا بإبراهيم.