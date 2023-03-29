الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها 34 لتدوال القمح الروسى

القمح الروسي
القمح الروسي

انطلقت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسة البورصة المصرية للسلع رقم (34)، لتدوال القمح الروسي.

وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتهاء الجلسة رقم (33) للبورصة المصرية للسلع على سلعة القمح الروسي الأحد الماضي 26 مارس 2023 مع استمرار الطرح رقم (33) على التوالي بنجاح لسلعة القمح المستورد.

هذا وقد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 14,000 طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص والعام بسعر 10,600 جنيه مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ 107 عمليات شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 13,794,690 طن، وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 107 طلبات بإجمالي كمية قدرها 25,434.750 طن.

كان قد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، أنه من المستهدف طرح من 5 إلى 6 سلع بنهاية العام الجاري على منصة البورصة المصرية قد يكون منها سلع الأرز والذهب والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى بعد تداول سلعة القمح حاليًا للمطاحن على منصة البورصة السلعية.

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