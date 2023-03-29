مثقفون عن رحيل السيد إمام: جزء عظيم من تاريخنا الثقافي

فوجئ الوسط الثقافي في ساعات مبكرة من صباح اليوم برحيل المترجم الكبير والناقد السيد إمام، بعد حياة حافلة في خدمة الثقافة المصرية والعربية، ولم يكن غريبًا أن ينعيه الكثير من المثقفين ومنهم مسعود شومان وجمال الطيب ومحمد عبد الباسط عيد على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد رحلة خاصة لما قدمه للترجمة من جهد كبير.

مسعود شومان

كتب الباحث والشاعر مسعود شومان يقول: «رحل جزء عظيم من تاريخنا الثقافي، رحل أحد الأحبة الكبار، مع السلامة الصديق والعم سيد إمام خالص عزائي لابنائه، وأهله ومحبيه».

جمال الطيب

كتب الناقد جمال الطيب يقول: "توفى إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض عمنا المفكر والمترجم السيد إمام، والمترجم السيد إمام والد الصديق الروائي المبدع طارق إمام، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي والمواساة".

الدكتور محمد عبد الباسط عيد

وكتب الناقد والأكاديمي الدكتور محمد عبد الباسط عيد يقول: "لم يكن السيد إمام مثقفا كبيراً فحسب، وإنما كان عينا عربية على الثقافة العالمية، يترجم لنا ثمار حكمتها ونزعات جنونها فنقرأ ونفهم ونرى.

رحم الله الأستاذ القدير وخالص العزاء للصديق طارق إمام وباقي أسرته ومحبيه وعارفي فضله.

أما عن شيخ المترجمين السيد إمام فقد رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ78 عامًا، وهو مترجم وناقد، نال العديد من الجوائز والتكريمات، كان آخرها من أبرز المكرمين في مبادرة الشارقة لتكريم الرموز والشخصيات الثقافية الإبداعية.

ترجم السيد إمام للمكتبة العربية العشرات من المؤلفات والكتب النقدية والدراسات الفكرية، نذكر من بينها: “الخروج من مصر.. مشاهدات ومجادلات لسيرة ذاتية”، والكتاب عن السيرة الذاتية للمفكر المصري إيهاب حسن، وصدر الكتاب في جزئين عن دار العين للنشر.

كتاب "تعليم ما بعد الحداثة.. المتخيل والنتظرية"، من تأليف براندا مارشال، والكتاب صدر عن المركز القومي للترجمة. وعن القومي للترجمة أيضا، صدر للمترجم السيد إمام، موسوعة "ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية" لأورليش مارزوف، وكتاب "العولمة نص أساس" للمفكر جورج ريتز، "قاموس السرديات" من تأليف جيرالد برنس، "فكرة ما بعد الحداثة" لــ كريستوفر باتلر.

بالإضافة إلى ترجماته الأخري والصادرة عن دار شهريار العراقية، ومن بينها: “الميتافكشن” للباحثة باتريشيا ووه، "تقطيع أوصال أوروفيوس"، "أدب الصمت.. هنري ميللر وصامويل بيكيت" ــ "أقنعة بارت" لـ جوناثان كلر ــ ولنفس المؤلف ترجم السيد إمام كتاب آخر تحت عنوان "الشعرية البنيوية" ــ "الأيدلوجيا والخطاب" لــ فان ديك ــ "تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة"، للمفكر إيهاب حسن، ولنفس المؤلف ترجم السيد إمام كتاب "النقد النظير.. سبعة تأملات في العصر"، وكتاب آخر بعنوان "أوديب أو تطور ما بعد الحداثة" ــ "التوسل بالبنيوية" لـ ديفيد لودج وغيرها الكثير من الترجمات التي قدمها الناقد والمترجم السيد إمام إلي قراء اللغة العربية.

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