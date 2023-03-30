أحمد إسماعيل يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق بالنوبارية

قاد الدكتور المهندس أحمد اسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية، حملة الليلية خلال شهر رمضان، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية بالمدينة، يرافقه مديرو الإدارات التنفيذية ورؤساء الأحياء.

واستهل الدكتور المهندس أحمد اسماعيل الجولة التفقدية بزيارة منطقة ابني بيتك، موجها بضرورة إزالة جميع آثار الأمطار وتنظيف الشوارع بصورة دورية، كما أكد على ضرورة تغيير صناديق جمع القمامة المستهلكة وسرعة جمعها حفاظا على البيئة والمواطنين.

واشتملت الجولة التفقدية لرئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة متابعة زيادة المناطق الخضراء بمنطقة ابني بيتك لتوفير أماكن مناسبة تصبح متنفسا لأهالي المنطقة، وذلك بناء على خطة الجهاز والتي تبدأ بالأماكن الرئيسية والتي تمس أكبر شريحة من المواطنين بمنطقة ابني بيتك.

وتابع رئيس الجهاز منطقة العشرين عمارة، مؤكدا ضرورة تكثيف العناية بالمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى ذلك بضرورة التصدي لأي نوع من المخالفات التي من الممكن أن تؤرق السكان بالمنطقة ومخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بالإيجار والبيع، ووجه بتكثيف الحملات على الشقق المؤجرة بالمنطقة.

كما أجرى زيارة أعمال التطوير بمنطقة كارفود، مشددًا على ضرورة منع أي إشغالات تؤدي إلى التكدس أو تخلق مظهرا غير حضاري أو تؤثر على المسطحات الخضراء وحركة المواطنين على الأرصفة.

وباشر رئيس الجهاز بمنطقة خدمات الحي ومنطقة الألف وحدة متابعة أعمال النظافة والإنارة وأعمال الزراعة والتطوير لمنطقة السجل المدني، موضحا بضروره ضبط الحركة المرورية بالمدينة وخلق مناطق انتظار في الأماكن المتكدسة استكمالا لما بدأ من تطوير في جميع مناطق الخدمات الرئيسية بالمدينة والتي أدت إلى لي انسيابية كبيرة في شوارع كانت متكدسة لسنوات طويلة يصعب فيها الحركة.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل حرص جهاز مدينة النوبارية على ظهور المدينة بمظهر حضاري يليق بأهالي النوبارية.