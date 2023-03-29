أسعار الأرز والشعير اليوم الأربعاء 29/ 3/ 2023

ارتفعت أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء 29 مارس، في السوق المحلية والمضارب؛ عقب استقرار دام لنحو يومين متتاليين في السوق، حيث زاد سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار مابين 300: 400 جنيه بالطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار 400 جنيه بالطن.

أسعار الأرز فى السوق المصرية

سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» زيادة اليوم بمقدار 400 جنيه للطن، ليصل لـ17.800 جنيه.

وصعدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 17.400 جنيه، مقارنة بسعره أمس 17.000 جنيه، أي بمقدار زيادة 400 جنيه بالطن.

قفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 300 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 26.200 جنيه.

وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 25.200 جنيه، بدلًا من 24.800 جنيه، أي بارتفاع قدره 400 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

سجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات عند 25 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر الأرز في المنظومة التمونيية في المنافذ التمونيية 14.5 جنيه للكيلو.

أسعار الأرز عالميًا

انخفضت العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ انكمش عقد مايو 2023، عند 17.715 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.030 دولار، أي بنسبة 0.17%.

وتراجع عقد يوليو 2023، بنسبة 0.03%، ليسجل 17.740 دولار للقنطار.

ونفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى بيان له أمس، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُؤكدةً توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض "أهلاً رمضان" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مُشيرةً إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.