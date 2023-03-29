«التضامن»: 17 مركزا لمكافحة عمل الأطفال في 14 محافظة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود 17 مركزاً لمكافحة عمل الأطفال فى 14 محافظة، تهدف إلى الحد من عمل الأطفال وتوعيتهم بأضرار العمل فى سن مبكر وإدراك حقوقهم وحمايتهم من العمل فى المهن الخطرة وإعادة دمجهم فى المجتمع، حيث أن عمل الأطفال يتسبب في تعرضهم إلى جميع أشكال وأنماط الاستغلال، كما يحرمهم من فرص الالتحاق بالتعليم الرسمي أو الحضور بالمراكز التعليمية البديلة والتدريب.

وأكدت الوزارة أن هذا من شأنه أن يقيد التنمية الفكرية للأطفال ويحد من قدراتهم الإبداعية وتطور إمكاناتهم التي تؤهلهم لممارسة حقوقهم وواجباتهم كمواطنين والحصول على فرص عمل ومستقبل لائق وكريم، حيث أن الانقطاع عن الدراسة ووسائل اكتساب المعرفة يترك الأطفال رهنا للظروف التي تحاصرهم ويجهلون بالخدمات المتاحة لهم بل وحرمانهم من حقوقهم وعمل الأطفال لايهدد حقوق الأطفال ورفاههم فقط، وإنما يترتب عليه أيضا عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية سيئة تحرمهم من التمتع بطفولتهم.

وتقوم وزارة التضامن بتوعية الأمهات وأولياء أمور الأطفال بالبرامج المختلفة التى تقدمها الوزارة لتحسين الأوضاع الإقتصادية للأسر ومنها توفير معاش للطفل وبرنامج تكافل وكرامة وتوفير منح تعليمية وبرنامج ( فرصة ) للتمكين الاقتصادى وشروط الاستفادة بكل منها.

الأهداف الهامة التي تعمل عليها مراكز خدمة الطفل العامل

-استثمار وقت فراغ الأطفال العاملين في أنشطة تساعد في تنمية جوانب شخصيتهم.

-تعريف الأطفال العاملين أضرار التسرب من التعليم.

-توعية الأطفال العاملين بمدى أضرار التحاقهم بمهن خطرة.

-مساعدة الأطفال العاملين على حل المشاكل التي تعوق استمرارهم في العملية التعليمية ومشاكلهم الاجتماعية.

-مساعدة أسر الأطفال العاملين وتمكينهم اقتصاديا للحد من عمل الأطفال.



انشطة المراكز

- ترفيهية

-تعليمية

-( فصول محو الأمية )

- رياضيـة

-فنية

-ثقافية

بالإضافة إلى الورش التدريبية في الأشغال اليدوية والفنية كأعمال النجارة والكروشية.