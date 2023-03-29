القبض على المتهم بقتل آخر بسكين فى مشاجرة بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص؛ لتعديه على آخر باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص، مصاب بجرح نافذ بالصدر ادعاء مشاجرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: المتوفى.

وطرف ثان: أحد الأشخاص لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضـرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.