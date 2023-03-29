الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

معلمو الإعدادية يقترحون ندب جميع مدرسي الثانوي لأعمال امتحانات الثانوية العامة

رضا حجازى
رضا حجازى

استقبلت مبادرة "من علمني حرفا" اقتراحا من بعض معلمي المرحلة الإعدادية بالتزامن مع استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق في يونيو المقبل.

واقترح المعلمون من خلال المبادرة  فى بيان صحفى اليوم، أن يتم ندب جميع معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية أولا لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية، وإن لم يكفي عدد معلمي المرحلة الثانوية لتلك المهمة يتم ندب معلمي المرحلة الإعدادية بعد ذلك.


وقال المعلمون خلال اقتراحهم على الجروب الرسمي لمبادرة «من علمنى حرفا»: "العام الماضي لم يتم ندب عدد من معلمي المرحلة الثانوية وتم ندب عدد كبير من معلمي المرحلة الإعدادية،، وبالرغم من أن معلمي المرحلة الإعدادية يتم ندبهم لامتحانات الشهادة الإعدادية في الملاحظة في التيرم الأول والثاني والدور الثاني وتصحيح في التيرم الأول والثاني والدور الثاني بينما لا يشارك معلمي المرحلة الثانوية إلا في امتحانات الثانوية العامة فقط، وبينما لا يشارك معلمي المرحلة الابتدائية في أي أعمال ملاحظة على الشهادات".


وقال معلمو المرحلة الإعدادية: “نحن لا نتقاعس عن أى عمل ومستعدون دوما لأي عمل ولكن نطالب بألا نحمل بعمل معلمي مرحلة أخرى طالما العدد يكفي وطالما تم ندب جميعهم وإن لم يكفي عددهم فنحن مستعدون للندب، ونقترح فتح باب الاعتذار الإلكترونى في إبداء الرغبة في الانتداب أم لا كما كان متبعاً من قبل”.


وواصل: نقترح أن يتم ندب معلمي المرحلة الابتدائية حيث إنهم لا يشاركون فى أعمال الشهادات مثل معلمي المرحلة الإعدادية.

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن هذا الأمر من اختصاص المحافظين ومديرى المديريات التعليمية كل في محافظته.

التربية والتعليم والتعليم أعمال امتحانات الشهادة الثانوية أعمال إمتحانات الشهادة الاعدادية التعليم الفن التربية والتعليم والتعليم الفني

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