الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الروسية» تحذر من عمليات تخريب فى بيلاروسيا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، إن روسيا لا تستبعد احتمال نقل مجموعات تخريب من أوكرانيا إلى بيلاروس للإطاحة بالقيادة البيلاروسية الحالية.

وأضاف أنه يجب على هيئات الأمن والمخابرات البيلاروسية بدعم من مجموعة القوات الإقليمية، أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار بشكل كامل، وكذلك صد كل الاستفزازات المستهدفة والغزو الشامل للعدو في أراضي الجمهورية، إذا لزم الأمر، بحسب ما ذكر حديث لقناة "RTVI".

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أنه في الأشهر الأخيرة اشتدت بشكل كثير تصريحات ممثلي التشكيلات القومية البيلاروسية الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وتدعمهم سلطات كييف ومرشدوها الغربيون بشكل نشط. 

ويقول زعماء هؤلاء المرتزقة بصراحة إنهم يخططون في المستقبل لاستخدام خبرتهم القتالية للإطاحة بالقيادة البيلاروسية الحالية.. في هذا الصدد لا يمكن استبعاد احتمال نقل هذه المجموعات التخريبية.

وشدد الدبلوماسي على أن نشر مجموعة القوات الإقليمية في أراضي بيلاروس يعد عامل ردع قويًا بالنسبة للوحدات العسكرية الأوكرانية المضطرة لإبقاء احتياطاتها الكبيرة بالقرب من حدود بيلاروس بدلًا من نقلها إلى جنوب شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين روسيا وبيلاروس تتسم بطابع خاص متميز وهي ذات طبيعة تحالف حقيقي، ومكونها المهم هو التعاون التقليدي في المجالين العلمي والتكنولوجي.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه تم في الآونة الأخيرة إنجاز الكثير في اتجاه التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي- وتعمل فرق البحث المختلطة بشكل فعال، ويجرى تطوير مشاريع بحثية مشتركة واعدة، ويتم تبادل الخبرات المهنية بشكل منهجي من خلال المراكز الأكاديمية الرائدة.

نائب وزير الخارجية الروسي روسيا ميخائيل غالوزين دونباس كييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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