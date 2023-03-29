يستهدف وقف عمل الأطفال ودعم حقوقهم.. «التضامن» تحتفل بتنفيذ خطة «صرخة»

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة نيفين القباج، فعاليات الاحتفال بتنفيذ خطة أنشطة برنامج "صرخة"، بمشاركة الأطفال من الأسمرات، من خلال الأنشطة والتدريبات داخل مركز مكافحة عمل الطفل، حيث تم تنفيذ الأنشطة مع الأطفال بمشاركة أولياء الأمور.

وتستهدف خطة تنفيذ برنامج "صرخة" 200 طفل يعمل بمهن مختلفة و200 من أولياء أمور هؤلاء الأطفال بثلاث محافظات، هى: القاهرة والفيوم والبحيرة بمراكز مكافحة عمل الأطفال.

ويهدف برنامج "صرخة" إلى وقف عمل الأطفال ودعم حقوق الطفل عن طريق التعليم والفنون والإعلام فى إطار تطبيق الخطة الوطنية للدولة 2018ـ 2025 حول مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، حيث سبق أن نفذت الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورش عمل لتدريب مشرفات مراكز مكافحة عمل الأطفال بثلاث محافظات وهى مشرفات مركز مكافحة عمل الأطفال بالأسمرات بالقاهرة ومشرفات مركز مكافحة عمل الأطفال بالفيوم ومشرفات مركز مكافحة عمل الأطفال بالبحيرة تمهيدًا لقيام الوزارة بتدريب مسئولى ملف الطفل العامل بالمديريات بباقى المحافظات لإعداد مدربين يقومون بتدريب غيرهم من المشرفين.

وأوضحت الدكتورة أمانى عبدالفتاح، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، أن الأنشطة التى يتم تنفيذها تستهدف 200 طفل عامل و200 من أولياء أمور هؤلاء الأطفال فى الثلاث محافظات سالفة الذكر، وتشمل أنشطة برنامج "صرخة" أنشطة فنية ومسرحية وألعاب للطفل العامل لدعمه نفسيًا واجتماعيًا وتخفيف العبء عنه ومناصرته فى الحفاظ على حقوقه وعدم تسربه من التعليم ورصد قصص نجاح الأطفال.

وشمل الاحتفال عروضًا فنية ومسرحية للأطفال من إعداد وتمثيل الأطفال أنفسهم، وتم الاحتفاء بالأطفال المتميزين منهم وتسليمهم شهادات تقدير وشنط هدايا وشهادات تخرج.

وأضافت مروة صلاح، مديرة مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، أن الأنشطة شملت توعية أولياء أمور هؤلاء الأطفال عن كيفية التعامل مع صاحب العمل لمناصرة الطفل وتوفير وسائل الحماية بتخفيف العمل بما يتناسب مع سنه وتوفير التغذية الملائمة له وتوعية أولياء الأمور بحقوق هذا الطفل حتى يتم مراعاتها ومراعاة ظروفه الاجتماعية التى لا ذنب له فيها وسحب الطفل من بيئة العمل الخطرة وحمايته من صاحب العمل إذا لزم الأمر وكيف يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

كما سردت صافى الشوربجي، مسئول جمعية خير وبركة بالأسمرات، الأنشطة العلمية التي تم تدريب الأطفال عليها وهي عبارة عن ورش عمل لمجال الربوتكس، هي الدوائر الكهربائية وكيفية التحكم فيها، أيضًا تنفيذ التدريب على مشروع إشارة المرور من خلال الأردوينو.