الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 مبررات لدى 30% من الشباب لضرب الزوجة.. ثالثها «رفض الجنس»

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت إحصائية رسمية حديثة عن مؤشرات صادمة حول اتجاهات الشباب نحو ضرب الزوجة فى ريف وحضر الجمهورية.

جاء ذلك ضمن نتائج مسح "صحة الأسرة المصرية"، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير البيانات إلى أن حوالى ربع الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج فى العمر 15 -29 سنة يوافقون على ضرب الزوج زوجته لسبب واحد على الأقل، مع ارتفاع نسبة الموافقة بين الذكور إلى 30% وهو ما يقرب من 3 أضعاف نسبة الموافقة بين الإناث 11%.

البيانات تفيد أيضًا بأن الشباب من ذكور وإناث فى الريف يميلون بشكل أكبر من الحضر للموافقة على أن للزوج مبرر لضرب أو عقاب زوجته لسبب واحد على الأقل بنسبة 25% مقابل 18% على الترتيب.

وتعدد مبررات ضرب أو عقاب الزوجة من وجهة نظر الذكور- عينة المسح- بين إهمال الأطفال فى المرتبة الأولى بنسبة 23.5%، يليها الخروج بدون إذنه بنسبة 20.4%، رفض ممارسة الجنس 7.4%، مجادلة الزوج 3.3%، وحرق الطعام 2.8%.

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بعد الفاصل

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